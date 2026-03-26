Haberler

Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altura isimli ham petrol yüklü tankerde İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında Karadeniz'de patlama meydana geldi. Savaşın devam ettiği süreçte yaşanan gelişme büyük yankı uyandırırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Makine dairesinde patlama oldu. İnsansız deniz aracıyla (İDA) vurulduğunu düşünüyoruz, teknik ekiplerimiz olay yerine sevk edildi. Gemiyi tamamen devre dışı bırakma amaçlı yani bilerek yapılmış" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan kalkan ALTURA adlı 140 bin ton petrol yüklü tanker gemisinde patlama meydana geldi.

TANKER SU ALMAYA BAŞLADI

Karadeniz açıklarında gerçekleşen olayda büyük bir patlama oldu. Tankerin köprü üstünde hasar oluştu. Tankerin makine dairesinden su aldığı açıklandı.

KIYI EMNİYETİ HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Acil yardım talebinde bulunulmasının ardından Kıyı Emniyeti, sahil güvenlik ve bu tip durumlar için kullanılan kapsamlı acil müdahale gemisi Nene Hatun olay yerine sevk edildi.

BAKAN URALOĞLU'NDAN CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Savaşın devam ettiği süreçte yaşanan olay büyük yankı uyandırırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu özel bir televizyon kanalında olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MAKİNE DAİRESİNİN ÖZELLİKLE HEDEF ALINDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Bakan Uraloğlu "Rusya’dan ham petrol yüklemiş olan bir yabancı bayraklı sahibini henüz bilmiyoruz ancak Türk işletenli bir geminin gece yarısını geçtikten sonra makine dairesinde bir patlama oldu. Bizim acil ana arama kurtarma merkezimize bildirim yaptığı ve kıyı emniyetimizin, sahil güvenliğimizin gerekli unsurlarının sevk edildiğini söyleyebilirim. Makine dairesindeki patlamanın özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bunun da bir insansız deniz aracı ile yapılmış olabileceğini düşünüyoruz. Bir dron saldırısı değil. Teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Önümüzdeki saatlerde tespit edecekler. Ona göre biz de daha net açıklamayı yaparız ama dış kaynaklı bir patlama. Gemiyi tamamen devre dışı bırakma amaçlı yani bilerek yapılmış."

"27 TÜRK PERSONELİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Saldırının Rusya Ukrayna savaşı kaynaklı olup olmadığıyla ilgili de şunları söyledi: "Şu anda baktığınızda potansiyel böyle bir şey gözüküyor. Petrol taşıyan bir gemi. Kuru yük taşıyan bir gemi değil. Dolayısıyla, bu anlamdaki riskin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gemi petrol taşıyor, ham petrol taşıyor. Ama mürettebatın tamamı Türk. 27 personelimiz var orada. Herhangi bir sağlık problemleri yok. Herhangi bir yaralanma yok. Ama biz zaten olay yerine gerekli unsurları yönlendirdik. Takip ediyoruz."

NENE HATUN GEMİSİ

Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye'nin denizlerindeki en büyük ve kapsamlı acil müdahale, arama-kurtarma ve yangın söndürme gemisi.

Gemi, boğazlarda ve açık denizde gemi kurtarma, çekme, kazazede barındırma (20 yataklı hastanesi), 100 metreye kadar dalış operasyonları, petrol kirliliğiyle mücadele ve helikopter pistiyle nakliye işlerinde kullanılıyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDavut :

Türk işletiyorsa Türk bayrağı assın. Yabancı bayrak olursa bu Türkiye'nin müdahil olacağı durum olmamalı. Saldıran kişiler nereden bilecek yabancı bayraklı geminin Türk olduğunu? Lütfen ülkemiz bulaşmasın bu savaşa

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıPole star:

Sırf vergi vermemek için sanırım

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıAlper Ersoy Kocman:

Basimiza is acacaklar. Ayrica bu tip saldirilarin bizim gucumuzu test etmeye yonelik oldugunu dusunuyorum.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNesim Çınık:

nene hatun gemisi benim çalıştığım gemi yerli ve milli gurur duydum şimdi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

