140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşta 27. gün tüm şiddetiyle devam ederken, bölgeden yaşanan bir gelişme Türkiye'yi derinden sarstı.

TÜRK TANKERİNDEN ACİL YARDIM ÇAĞRISI

140 bin ton petrol yüklü Altura isimli Türk tankerine, İstanbul Boğazı'na 26 kilometre kala dron isabet etti. Dronun isabet etmesiyle su almaya başlayan dev gemi, acil yardım çağrısında bulundu.

27 TÜRK PERSONELİN DURUMU İYİ

Güvertede ve makine dairesinde hasar meydana gelen tankerdeki 27 Türk personelin durumunun iyi olduğu aktarılırken, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin gemiye ulaştığı aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İstanbul Boğazı'na 26 kilometre kala yaşanan olayın bir saldırı olup olmadığı merak edilirken, resmi makamlardan yaşanan olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.