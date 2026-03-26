Öğrenci affının detaylarına Haberler.com ulaştı! İşte şartlar

Öğrenci affı düzenlemesinde sona yaklaşılırken detaylar ortaya çıkmaya başladı. 2022 sonrası ilişiği kesilen öğrencilerin kısıtlama olmaksızın aftan yararlanması planlanırken, yüzde 50 şartının aranmayacağı konuşuluyor. Teklifin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak son değerlendirme sonrası Meclis’e sunulması bekleniyor.

Öğrenci affıyla ilgili çalışmalarda önemli ilerleme sağlandı. Geniş kapsamlı af yolda. Detaylara, Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel ulaştı.

Ak Parti kurmaylarının üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeden, geçmiş dönemdekiler gibi terör, cinsel istismar ve uyuşturucu gibi suçlardan okullarıyla ilişiği kesilenler yararlanamayacak.

YÜZDE 50 ŞARTI OLACAK MI?

Aftan yararlanmak isteyen öğrencilere, kayıtlı oldukları programın en az yarısını tamamlama şartı getirileceği iddia edilmişti. Fakat edinilen bilgilere göre AK Parti kurmayları, bu şekilde bir kısıtlamanın doğru olmayacağını ifade ediyorlar.

Bu nedenle yeni teklifte, son öğrenci affının çıkarıldığı 2022 yılı milat olarak alınacak.

2022 sonrasında okullarıyla çeşitli nedenlerden dolayı ilişiği kesilen ya da kaydını yenilemeyen öğrenciler herhangi bir kısıtlama olmaksızın aftan yararlanabilecek.

ÖNCEKİ AFLARDAN YARARLANANLAR NE OLACAK?

Teklifteki tek kısıtlamanın, 2022 öncesine ilişkin yapılması planlanıyor. Buna göre 2022 öncesinde çıkarılmış olan aflardan yararlanmış olanlar, yeni aftan yararlanamayacak.

TEKLİF MECLİS’E NE ZAMAN GELECEK?

Öğrenci affının, vakıf üniversiteleriyle ilgili önemli değişiklikleri içerecek 30 maddelik teklifin içinde yer alması planlanıyor. Teklifin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son bir istişareden sonra Meclis gündemine getirilmesi ve yeni eğitim öğretim dönemine yetiştirilecek şekilde yasalaştırılması düşünülüyor.

