Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Malatya, coğrafi konumu nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihi kervan yolları, İpek ve Kral Yolları üzerine kurulan şehirde ilk yerleşim Neolitik döneme kadar uzanmaktadır. Cafer Höyük, Arslantepe gibi çeşitli kazı alanları vardır. Malatya’nın Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Yeşilyurt olmak üzere 13 ilçesi bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Malatya haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Malatya son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.