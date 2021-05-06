Malatya Haberleri

Malatya - Bugün
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'dan dernek ziyareti
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak ve yönetim kurulunu ziyaret etti.
Malatya - Bugün
Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.
Malatya - Bugün
Malatya'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği yapıldı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında jandarma trafik timleri kamyon ve traktörlere reflektör dağıttı.
Malatya - Bugün
Türkülere konu olan Beydağı'nda kayalık alanlara iş makineleriyle dikilen fidanlar boy verdi
Malatya'da türkülere konu olan 2 bin 544 metre yüksekliğindeki Beydağı'nda 12 yıl önce başlatılan ağaçlandırma çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.
Malatya - Bugün
Malatya ilk çeyrekte kuru kayısıdan 100 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti
Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da bu yılın 4 aylık döneminde kuru kayısı ihracatından 100 milyon dolar gelir elde edildi.
Malatya - Bugün
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 108 kişiye 97 bin 200 lira ceza
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 108 kişiye para cezası uygulandı.
Malatya - Bugün
Rektör Karabulut, Üniversite Yolunda Programının Konuğu Oldu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, TV 100'de Bengü Kantekin'in sunduğu "Üniversite Yolunda" programına konuk olarak, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin akademik ve bilimsel çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Malatya ve MTÜ hakkında merak edilenleri cevapladı.
Malatya - Bugün
Mislicom 3.Lig Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor play off çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?
Malatya - Dün
Son dakika haberi! Adeta kanser savaşçısı... Doğada kendiliğinden yetişiyor faydası saymakla bitmiyor
Malatya - Dün
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Daha önce Çin ile yapılan anlaşmaları defalarca ve tüm detaylarıyla ifade ettiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti: "Anlaşılan Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen, toplam 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık. Bugün 'Çin'den aşı gelecekti, nerede?' diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin." Önlemleri ihlal edenlere cezai işlem Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden Malatya'da 60, Afyonkarahisar'da 7, Kütahya'da 19, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6, Gölcük ilçesinde ise 8 kişi ile işletme sahibine para cezası uygulandı.
Malatya - Dün
Malatya'da site görevlisi ile bina sakini arasında kavga: 2 yaralı
Malatya'da site görevlisi ile bina sakini arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Malatya - Dün
Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
Malatya - Dün
Malatya'da kurak avı yapan bir kişi avdan menedildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurak avı yaptığı tespit edilen bir kişi avdan menedildi.
Malatya - Dün
"Lav yolu" jeoturizm potansiyeliyle TÜBİTAK projesine ilham oldu
Gezi rotalarından, konaklamaya, yöresel ürünlerden kültürel alışkanlıklara kadar birçok detayın yer aldığı projesi sayesinde Tekin, Malatya'da düzenlenen TÜBİTAK 2021 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında bölge birinciliğini elde etti.
Malatya - Dün
RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Malatya'nın tescilli lezzeti "kağıt kebabı" iftar sofralarını süslüyor
Malatya - Dün
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 60 kişiye 54 bin lira ceza
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 60 kişiye para cezası uygulandı.
Malatya - Dün
Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında) ile İzmir, Manisa ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak...
Malatya - Dün
Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın oynanacak maç programı şöyle: 1. Grup 16.00 Arnavutköy Belediyespor-Bucaspor 1928 16.00 Ofspor-Malatya Yaşilyurt Belediyespor 2.
Malatya - Dün
Son dakika haberleri! Malatya'da kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu
Son dakika haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde bir evin kümesinde çıkan yangında, yaklaşık 250 hayvan telef oldu.
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Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Malatya, coğrafi konumu nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihi kervan yolları, İpek ve Kral Yolları üzerine kurulan şehirde ilk yerleşim Neolitik döneme kadar uzanmaktadır. Cafer Höyük, Arslantepe gibi çeşitli kazı alanları vardır. Malatya’nın Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Yeşilyurt olmak üzere 13 ilçesi bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Malatya haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Malatya son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.