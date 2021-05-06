Malatya Haberleri
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Malatya Haberleri

Malatya haber, Malatya son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Fenerbahçe'den kovulan Erol Bulut, Süper Lig ekibi Gaziantep'in başına geçiyorMalatya - Bugün

Fenerbahçe'den kovulan Erol Bulut, Süper Lig ekibi Gaziantep'in başına geçiyor

Malatya: EDP Doğu Anadolu Bölge Toplantısı yapıldıMalatya - Bugün

EDP Doğu Anadolu Bölge Toplantısı yapıldı

Malatya: Kuzey Kuşak yolu çalışmaları sürüyorMalatya - Bugün

Kuzey Kuşak yolu çalışmaları sürüyor

Malatya: AK Partili Tüfenkci'den çevreyolu değerlendirmesiMalatya - Bugün

AK Partili Tüfenkci'den çevreyolu değerlendirmesi

Malatya - Bugün
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'dan dernek ziyareti
AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı İhsan Çolak ve yönetim kurulunu ziyaret etti.
Malatya: Malatya'da kayısıya alternatif: KabakMalatya - Bugün

Malatya'da kayısıya alternatif: Kabak

Malatya - Bugün
Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan zanlı gözaltına alındı.
Malatya: Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktıMalatya - Bugün

Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı

Malatya: Hekimhan'da 'tam kapanma' denetimleriMalatya - Bugün

Hekimhan'da "tam kapanma" denetimleri

Malatya - Bugün
Malatya'da Karayolu Trafik Haftası etkinliği yapıldı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Karayolu Trafik Haftası kapsamında jandarma trafik timleri kamyon ve traktörlere reflektör dağıttı.
Malatya: Battalgazi'de FETO/PDY'den 1 gözaltıMalatya - Bugün

Battalgazi'de FETO/PDY'den 1 gözaltı

Doğada nadir görülüyordu, turşu bidonunda koruma altına alıp yaşam alanına bıraktı
Malatya: Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltıMalatya - Bugün

Malatya'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Malatya - Bugün
Türkülere konu olan Beydağı'nda kayalık alanlara iş makineleriyle dikilen fidanlar boy verdi
Malatya'da türkülere konu olan 2 bin 544 metre yüksekliğindeki Beydağı'nda 12 yıl önce başlatılan ağaçlandırma çalışmaları meyvelerini vermeye başladı.
Malatya - Bugün
Malatya ilk çeyrekte kuru kayısıdan 100 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti
Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da bu yılın 4 aylık döneminde kuru kayısı ihracatından 100 milyon dolar gelir elde edildi.
Malatya: Kısıtlamada dışarı çıkanlar polise yakalandıMalatya - Bugün

Kısıtlamada dışarı çıkanlar polise yakalandı

Malatya: Türkiye'nin aile istatistikleri (1)Malatya - Bugün

Türkiye'nin aile istatistikleri (1)

Malatya - Bugün
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 108 kişiye 97 bin 200 lira ceza
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 108 kişiye para cezası uygulandı.
Malatya - Bugün
Rektör Karabulut, Üniversite Yolunda Programının Konuğu Oldu
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, TV 100'de Bengü Kantekin'in sunduğu "Üniversite Yolunda" programına konuk olarak, Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nin akademik ve bilimsel çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Malatya ve MTÜ hakkında merak edilenleri cevapladı.
Malatya: Mislicom 3.Lig Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor play off çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?Malatya - Bugün

Mislicom 3.Lig Ofspor - Malatya Yeşilyurt Belediyespor play off çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Malatya: Son dakika haberi! Adeta kanser savaşçısı... Doğada kendiliğinden yetişiyor faydası saymakla bitmiyorMalatya - Dün

Son dakika haberi! Adeta kanser savaşçısı... Doğada kendiliğinden yetişiyor faydası saymakla bitmiyor

Malatya - Dün
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Daha önce Çin ile yapılan anlaşmaları defalarca ve tüm detaylarıyla ifade ettiğini vurgulayan Koca, şunları kaydetti: "Anlaşılan Çin ile yapılan anlaşmanın sadece ilk bölümünü esas alarak bir karalama kampanyası başlatmışlar. Çin ile iki seferde her biri 50 milyon doza karşılık gelen, toplam 100 milyon doza karşılık gelen bir anlaşma imzaladık. Bugün 'Çin'den aşı gelecekti, nerede?' diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin." Önlemleri ihlal edenlere cezai işlem Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden Malatya'da 60, Afyonkarahisar'da 7, Kütahya'da 19, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6, Gölcük ilçesinde ise 8 kişi ile işletme sahibine para cezası uygulandı.
Malatya - Dün
Malatya'da site görevlisi ile bina sakini arasında kavga: 2 yaralı
Malatya'da site görevlisi ile bina sakini arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Malatya: Kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef olduMalatya - Dün

Kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu

Malatya: Yaralı Kartal tedavi edilmeyi bekliyorMalatya - Dün

Yaralı Kartal tedavi edilmeyi bekliyor

Malatya: Sitede çıkan tartışma kavgaya dönüştü: 2 yaralıMalatya - Dün

Sitede çıkan tartışma kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Malatya: İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi bir yıl boyunca açık kalacakMalatya - Dün

İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi bir yıl boyunca açık kalacak

Malatya: Gürkan, sanayi kavşağında asfalt çalışmalarını incelediMalatya - Dün

Gürkan, sanayi kavşağında asfalt çalışmalarını inceledi

Malatya: Jandarma 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını kapıda teslim ettiMalatya - Dün

Jandarma 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını kapıda teslim etti

Malatya - Dün
Malatya Ticaret Borsası
Malatya Ticaret Borsasında naturel gün kurusu kayısının kilogramı 35 liradan satıldı.
Malatya: Şahnahanlıların sulama kanalı problemi çözüldüMalatya - Dün

Şahnahanlıların sulama kanalı problemi çözüldü

Malatya: Güder: 'Esnafımız mutlu olursa bizde mutlu oluruz'Malatya - Dün

Güder: "Esnafımız mutlu olursa bizde mutlu oluruz"

Malatya: Polis denetimde izin belgesi karmaşasıMalatya - Dün

Polis denetimde izin belgesi karmaşası

Malatya: Tandır Kebabı tescillendiMalatya - Dün

Tandır Kebabı tescillendi

Malatya - Dün
Malatya'da kurak avı yapan bir kişi avdan menedildi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kurak avı yaptığı tespit edilen bir kişi avdan menedildi.
Malatya: Ne korona ne de kısıtlama kuyruğa engel olamadıMalatya - Dün

Ne korona ne de kısıtlama kuyruğa engel olamadı

Malatya: Gürün'de hasar tespit çalışmaları sürüyorMalatya - Dün

Gürün'de hasar tespit çalışmaları sürüyor

Malatya: Gürün ilçesinde sağanak ve dolunun ardından hasar tespit çalışması başlatıldıMalatya - Dün

Gürün ilçesinde sağanak ve dolunun ardından hasar tespit çalışması başlatıldı

Malatya: Son dakika haberi... Jandarma Trafik'ten yoğun etkinlikMalatya - Dün

Son dakika haberi... Jandarma Trafik'ten yoğun etkinlik

Malatya: Malatya'da aile dramıMalatya - Dün

Malatya'da aile dramı

Malatya - Dün
"Lav yolu" jeoturizm potansiyeliyle TÜBİTAK projesine ilham oldu
Gezi rotalarından, konaklamaya, yöresel ürünlerden kültürel alışkanlıklara kadar birçok detayın yer aldığı projesi sayesinde Tekin, Malatya'da düzenlenen TÜBİTAK 2021 yılı Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında bölge birinciliğini elde etti.
Malatya: RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Malatya'nın tescilli lezzeti 'kağıt kebabı' iftar sofralarını süslüyorMalatya - Dün

RAHMET VE BEREKET AYI RAMAZAN - Malatya'nın tescilli lezzeti "kağıt kebabı" iftar sofralarını süslüyor

Malatya - Dün
Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 60 kişiye 54 bin lira ceza
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 60 kişiye para cezası uygulandı.
Malatya - Dün
Yurtta hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında) ile İzmir, Manisa ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak...
Malatya - Dün
Misli.com 3. Lig'de play-off heyecanı başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yarın oynanacak maç programı şöyle: 1. Grup 16.00 Arnavutköy Belediyespor-Bucaspor 1928 16.00 Ofspor-Malatya Yaşilyurt Belediyespor 2.
Malatya: HOBİ OLARAK BAŞLADI, 900 BİN TL DEĞERİNDE TESPİH KOLEKSİYONUNA SAHİP OLDUMalatya - Dün

HOBİ OLARAK BAŞLADI, 900 BİN TL DEĞERİNDE TESPİH KOLEKSİYONUNA SAHİP OLDU

Malatya - Dün
Son dakika haberleri! Malatya'da kümeste çıkan yangında 250 hayvan telef oldu
Son dakika haberine göre Malatya'nın Darende ilçesinde bir evin kümesinde çıkan yangında, yaklaşık 250 hayvan telef oldu.
Malatya: Son dakika haberi... Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef olduMalatya - Dün

Son dakika haberi... Kümes yangınında tavuk ve civcivler telef oldu

Malatya: Sağanak ve dolu tarım arazilerinde hasara neden olduMalatya - 04.05.2021

Sağanak ve dolu tarım arazilerinde hasara neden oldu

Malatya: SİVAS GÜRÜN'DE SAĞANAK YAĞMUR DEREYİ TAŞIRDI, BALIKLAR YOLA SAVRULDUMalatya - 04.05.2021

SİVAS GÜRÜN'DE SAĞANAK YAĞMUR DEREYİ TAŞIRDI, BALIKLAR YOLA SAVRULDU

Malatya: Sivas'ta sağanak yağış taşkınlara neden olduMalatya - 04.05.2021

Sivas'ta sağanak yağış taşkınlara neden oldu

Malatya Hava Durumu
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
24°
En Yüksek
24°
En Düşük
10°
Malatya haftalık hava durumuMalatya haftalık hava durumu
Malatya Namaz Vakitleri
İmsak03:42
Öğle12:28
İkindi16:17
Akşam19:29
Yatsı20:58
Malatya Namaz VakitleriMalatya Namaz Vakitleri
Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Malatya, coğrafi konumu nedeniyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Tarihi kervan yolları, İpek ve Kral Yolları üzerine kurulan şehirde ilk yerleşim Neolitik döneme kadar uzanmaktadır. Cafer Höyük, Arslantepe gibi çeşitli kazı alanları vardır. Malatya’nın Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Battalgazi, Darende, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Pütürge, Yazıhan, Yeşilyurt olmak üzere 13 ilçesi bulunmaktadır. Bu şehrimiz için özel olarak hazırladığımız Malatya haberleri sayfasında, şehre ait en güncel haberleri, gündeme dair fotoğrafları ve son dakika gelişmeleri güncel olarak sizlere sunuyoruz. Ayrıca şehrin tüm ilçe ve beldelerine ait politika, spor, genel kültür ve en yerel gelişmeleri okuyabileceğiniz Malatya son dakika haber sayfamızda günlük hava durumu, namaz vakitleri ve sinema seans bilgilerine de ulaşabilirsiniz.
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Şu an buradasınız: Malatya Haber, Malatya Son Dakika Haberleri - Haberler - Malatya haber sayfamızda Malatya haberleri okuyabilir, Malatya son dakika haberleri ve güncel Malatya gelişmelerini görebilirsiniz. EDP Doğu Anadolu Bölge Toplantısı yapıldı.
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