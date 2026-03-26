Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler Haber Videosunu İzle
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Avrupa ve Suudi Arabistan'dan üç kulübün radarına girdiği iddia edildi. İtalyan basını, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur ve Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın, sezon sonu için Buruk'la ilgilendiğini öne sürdü.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a Avrupa ve Suudi Arabistan'dan üç kulübün talip olduğu iddia edildi. Sezon sonunda resmi adımların atılması bekleniyor.

3 KULÜP HAREKETE GEÇİYOR

İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Okan Buruk için bir İtalyan, bir İngiliz ve bir de Suudi Arabistan kulübü devreye girdi. Kulüplerin sezon bitimiyle birlikte resmi girişimlere başlaması bekleniyor.

LAZIO İDDİASI GÜNDEMDE

Haberde, İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'nun Okan Buruk için en güçlü aday olduğu belirtildi. Teknik direktör Maurizio Sarri'nin ayrılığı halinde Buruk'un ilk tercih olacağı ifade edildi.

PREMIER LİG'DEN İLGİ

İngiltere'de zor günler geçiren Tottenham Hotspur'un da teknik direktör adayları arasında Okan Buruk'un yer aldığı öne sürüldü. Listede Marco Silva ve Roberto De Zerbi'nin de bulunduğu aktarıldı. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ın da teknik direktör arayışında Okan Buruk'u ilk sıraya yazdığı iddia edildi.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (2)

mertkavas27:

ya iyide bu baska ligte yapamaz hakem dostları yok orda??

Ünsal Erol:

yanliz orada turk hakem ler yok

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

