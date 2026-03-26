Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor

Fenerbahçe yönetimi, kadro dışı bırakılan ve devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırma kararı aldı.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Sarı-lacivertli ekipte yaşanan süreçte önce kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu, daha sonra devre arasında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı.

SEZON SONUNDA VEDA

Yönetimin aldığı son kararla birlikte İrfan Can Kahveci'nin sezon sonunda takımdan ayrılacağı öğrenildi. Böylece taraflar arasındaki süreç resmen sona erecek.

YENİ ADRESİ MERAK KONUSU

Deneyimli oyuncunun sezon sonunda hangi takıma transfer olacağı şimdiden merak edilirken, kariyerine hangi kulüpte devam edeceği yakından takip ediliyor.