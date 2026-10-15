Düzce'de dereye düşen eşek, vinçli kurtarma sırasında sahibini görünce ona yöneldi

Düzce'de dereye düşen eşek, vinçli kurtarma sırasında sahibini görünce ona yöneldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de Ağaköyü Mahallesi'nden geçen Asar Deresi'ne düşen eşeği kurtarmak için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar vinçle çalışma başlattı. Kurtarma sırasında sahibini fark eden eşek, dere içinde hızla ilerleyerek sahibinin bulunduğu noktaya doğru yöneldi.
Düzce'de dereye düşen eşeği vinçle kurtarma çalışması yapılırken, eşek sahibini görünce ona koştu.
Olay, Ağaköyü Mahallesi'nden geçen Asar Deresi'nde meydana geldi. Dereye düşen eşeği bulunduğu yerden çıkarmak için itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşlar harekete geçti. Vinç yardımıyla kurtarma çalışmaları yürütüldüğü sırada sahibini fark eden eşek, dere içerisinde hızla ilerlemeye başladı. Sahibinin bulunduğu noktaya doğru giden eşeğin bu hareketi, kurtarma çalışmalarına tanıklık edenlerin dikkatini çekti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı