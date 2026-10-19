Düzce'de sonbaharda sisle kaplanan Güzeldere Yaylası dronla görüntülendi

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Sis altında kalan Düzce'deki yaylalar dronla görüntülendi.

Kenti çevreleyen Kuzey Anadolu Dağları üzerinde bulunan Güzeldere Yaylası Tabiat Parkı, doğasıyla misafirlerini ağırlıyor.

Sonbaharın gelmesiyle çoğu zaman sis altında kalan bölge, hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen ziyaretçileri ve kampçıları ağırlamaya devam ediyor.

Sis bulutları arasında kalan yaylaların oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.

Kaynak: AA