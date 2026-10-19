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Düzce'de sonbaharda sisle kaplanan Güzeldere Yaylası dronla görüntülendi

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Düzce'de sonbaharda sisle kaplanan Güzeldere Yaylası dronla görüntülendi
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Düzce'de sonbaharın gelmesiyle çoğu zaman sis altında kalan Güzeldere Yaylası Tabiat Parkı, hava sıcaklıkları düşmesine rağmen ziyaretçi ve kampçıları ağırlamayı sürdürüyor. Sis bulutları arasında kalan yaylaların manzarası dronla havadan görüntülendi.

Sis altında kalan Düzce'deki yaylalar dronla görüntülendi.

Kenti çevreleyen Kuzey Anadolu Dağları üzerinde bulunan Güzeldere Yaylası Tabiat Parkı, doğasıyla misafirlerini ağırlıyor.

Sonbaharın gelmesiyle çoğu zaman sis altında kalan bölge, hava sıcaklıklarının düşmesine rağmen ziyaretçileri ve kampçıları ağırlamaya devam ediyor.

Sis bulutları arasında kalan yaylaların oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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