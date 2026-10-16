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Düzce'de yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı, hastanede hayatını kaybetti

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Düzce'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Düzce'de otomobilin çarpması sonucu yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

G.H. idaresindeki 81 BT 705 plakalı otomobil, Bahçeşehir Bölgesi Çamlıevler mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsne Çakmakçı'ya (56) çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Çakmakçı, ambulansla kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü G.H. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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