Dündar Ziya Gültekin evli mi? Ziya Gültekin'in eşi kim, çocuğu var mı?

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Dündar Ziya Gültekin’in Düzce’de yaşanan zincirleme trafik kazasında hayatını kaybetmesi kamuoyunda gündem olurken, Üsküdar Belediye Başkan Vekili’nin özel hayatına ilişkin bilgiler de araştırılmaya başlandı. Gültekin’in medeni durumu, eşi ve çocuklarına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Ziya Gültekin evli mi? Ziya Gültekin'in eşi kim, çocuğu var mı? Detaylar haberimizde.

ZİYA GÜLTEKİN EVLİ Mİ EŞİ KİM?

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Ankara’ya gitmek üzere yola çıktığı sırada Düzce’de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybetti. Gültekin’in vefatının ardından aile hayatı da merak konusu oldu.

Ziya Gültekin’in evli olduğu biliniyor. Ancak eşinin kimliğine ilişkin kamuoyuna yapılmış bir açıklama bulunmuyor.

ZİYA GÜLTEKİN'İN ÇOCUĞU VAR MI?

Dündar Ziya Gültekin’in üç çocuk babası olduğu biliniyor. Çocuklarının kimlikleri ve özel hayatlarına ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.