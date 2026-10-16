Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Kardüz Yaylası beyaza büründü

Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Kardüz Yaylası beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini artırırken Düzce'de il genelindeki sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kartalkaya, Sarıalan ve Aladağ'da ağaçlar karla kaplandı; 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda sıcaklık 1 dereceye kadar düştü.
BOLU/ Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini artırdı, Düzce'nin yüksek rakımlarında ise sağanak yerini kara bıraktı.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Bolu'daki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve Sarıalan ile Aladağ bölgelerinde kar etkisini artırdı.
Bölgedeki ağaçların karla kaplandığı yağış, havadan görüntülendi.
Düzce
Düzce'de il genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Gölyaka ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı.
Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölge, beyaz örtüyle kaplandı.