Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de kıraathane çatısındaki yangın 4 itfaiye aracının müdahalesiyle söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de kıraathane çatısındaki yangın 4 itfaiye aracının müdahalesiyle söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de Kalıcı Konutlar Bölgesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde kıraathanenin sac kaplı çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, 4 itfaiye aracı ve 1 su tankerinin müdahalesiyle söndürüldü. İşletmenin çatısında geniş çapta hasar oluştu.

Düzce'de kıraathanenin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kalıcı Konutlar Bölgesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathanenin sac malzemeyle kaplı çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çıkan yoğun duman ve alevleri fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye 4 itfaiye aracı ve 1 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin bir kısmı kıraathanenin giriş kısmından yangına müdahale etmeye çalıştı.

Çatı kısmına çıkan itfaiye erleri ise sac malzemeyi makineyle keserek söndürme çalışmalarına destek verdi.

Bölgeyi yoğun dumanın kapladığı yangında işletmenin çatı kısmında geniş çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not: Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar

Serenay Sarıkaya'ya yemek yediği restoranda sürpriz not: Misafirler...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gupse Özay'ın 'Deliha' için aldığı 23 kilo sağlığını bozdu

Deliha için 23 kilo aldı, bedelini ağır ödedi: Mahvoldum
İlayda’yı 12 kurşunla öldüren sanığın cezası belli oldu

İlayda'yı katleden caniye ceza yağdı! Gün yüzü göremeyecek
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar

Paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı

İsmailağa'da ipler koptu! Cübbeli Ahmet, 3 nedeni tek tek sıraladı
Itır Esen ve Engin Aykanat’ın düğününe ünlüler akın etti

Paris'te nikah, İstanbul'da düğün: Ünlüler akın etti
Pep Guardiola'dan Filistin için dünyaya çağrı: Sessiz kalmak da taraf tutmaktır

Kamera karşısına geçip insanlık dersi verdi!

Mevlit yemeği sonrası korkutan tablo! Sayı 182'ye çıktı

Böyle başladı, hastanede bitti! Sayı giderek artıyor