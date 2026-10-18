Düzce'de 4 gündür süren soğuk hava Gölyaka ve Kaynaşlı yaylalarını kara bürüdü

Düzce'de 4 gündür süren soğuk hava Gölyaka ve Kaynaşlı yaylalarını kara bürüdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de 4 gündür süren soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerde kar yağdı. Gölyaka'ya bağlı Kardüz ve Kaynaşlı'ya bağlı Sinekli yaylaları beyaz örtüyle kaplanırken, sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili alanlarda kış manzaraları oluştu.
Düzce'nin Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde yer alan yaylalar kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Kentte 4 gündür süren soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerde kar yağdı.
Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası ile Kaynaşlı ilçesine bağlı Sinekli Yaylası kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü.
Sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçlarıyla çevrili yaylalarda kış manzaraları oluştu.
Kaynak: AA