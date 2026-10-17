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D-100 ve D-655'te sis etkili oldu, D-655'te görüş 40 metreye düştü

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D-100 ve D-655'te sis etkili oldu, D-655'te görüş 40 metreye düştü
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Bolu Dağı'ndaki D-100 kesimi ile D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda sis etkili oldu. Düzce kesimindeki Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Bakacak mevkilerinde görüş mesafesi düşerken D-655'te Kurtsuyu ve Hiciz rampalarında 40 metreye kadar indi; ekipler sürücüleri uyardı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda sis etkisini gösterdi.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Bakacak mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Düzce-Zonguldak arasında yer alan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda da sis nedeniyle sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Kurtsuyu ve Hiciz rampaları mevkilerinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Her iki bölgede yer yer sağanak geçişleri de görüldü.

Kaynak: AA
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