D-100 ve D-655'te sis etkili oldu, D-655'te görüş 40 metreye düştü

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D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda sis etkisini gösterdi.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan kara yolunun Düzce kesiminde yer alan Bıçkıyanı, Karanlıkdere ve Bakacak mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Düzce-Zonguldak arasında yer alan D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda da sis nedeniyle sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Kurtsuyu ve Hiciz rampaları mevkilerinde görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü.

Her iki bölgede yer yer sağanak geçişleri de görüldü.

Kaynak: AA