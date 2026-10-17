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Düzce'de 5 günde 718,3 kilogram yağış kaydedildi, en çok Kardüz Yaylası'nda ölçüldü

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Düzce'de 5 günde 718,3 kilogram yağış kaydedildi, en çok Kardüz Yaylası'nda ölçüldü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12-17 Ekim 2026 verilerine göre Düzce'de beş günde 10 ölçüm istasyonunda toplam 718,3 kilogram yağış kaydedildi. En fazla yağış metrekareye 139 kilogramla Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası'nda ölçüldü.

Düzce'de son beş günde etkili olan yağışlarda, 10 ölçüm istasyonunun verilerine göre toplam 718,3 kilogramlık yağış değeri kaydedildi. En fazla yağış, metrekareye 139 kilogram ile Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası'nda ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 12-17 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan verilerine göre, Düzce'de etkili olan yağışların bilançosu belli oldu. Kent genelindeki 10 ölçüm istasyonunda kaydedilen beş günlük yağış miktarlarının toplamı 718,3 kilogram olarak hesaplandı. Ölçümlerde en fazla yağış, metrekareye 139 kilogram ile Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası'nda kaydedildi. Akçakoca metrekareye 94 kilogram ile ikinci sırada yer alırken, Gölyaka ilçe merkezinde 70,9 kilogram, Cumayeri'nde 69,8 kilogram, Düzce merkezde 69,2 kilogram yağış ölçüldü. Yığılca'da metrekareye 62,9 kilogram, Kaynaşlı'da 60,4 kilogram, Çilimli'de 56 kilogram, Gümüşova'da 54 kilogram ve Yığılca'ya bağlı Yoğunpelit köyünde 42,1 kilogram yağış kaydedildi.

En yoğun yağış 16 Ekim'de ölçüldü

Yağışların en yoğun olduğu dönem 15-16 Ekim tarihleri arası oldu. Bu 24 saatlik süreçte Kardüz Yaylası'na metrekareye 101,6 kilogram, Akçakoca'ya 43,9 kilogram, Gölyaka'ya 41,3 kilogram, Kaynaşlı'ya 40,6 kilogram ve Düzce merkeze 39,2 kilogram yağış düştü. Söz konusu 24 saatlik dönemde 10 istasyonda kaydedilen yağış miktarlarının toplamı 406,9 kilogram olarak hesaplandı. Beş günlük süreçte ise istasyonların günlük yağış toplamları 13 Ekim'de 94,2 kilogram, 14 Ekim'de 72,8 kilogram, 15 Ekim'de 39,4 kilogram, 16 Ekim'de 406,9 kilogram ve 17 Ekim'de 105 kilogram oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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