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Düzce Gölyaka'da heyelan etkisindeki yollar İl Özel İdaresince stabilize edildi

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Düzce Gölyaka'da heyelan etkisindeki yollar İl Özel İdaresince stabilize edildi
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Düzce'de etkili olan yoğun yağışlar, Gölyaka ilçesine bağlı Bekiroğlu ve Muhabdede köylerinde toprak kaymalarına neden oldu. Ulaşımın olumsuz etkilendiği güzergahlarda Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle yollar stabilize edildi.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Gölyaka ilçesine bağlı Bekiroğlu ve Muhabdede köylerinde meydana gelen toprak kaymalarının ardından ekipler çalışma başlattı. Ulaşımı olumsuz etkileyen güzergahlarda çalışmalar tamamlanarak yol stabilizasyonu sağlandı.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışlar, Gölyaka ilçesine bağlı Bekiroğlu ve Muhabdede köylerinde toprak kaymalarına neden oldu. Heyelan nedeniyle ulaşımın olumsuz etkilendiği yol güzergahlarında Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma gerçekleştirildi. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında, toprak kaymalarından etkilenen yollarda gerekli müdahaleler yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte güzergahlarda stabilizasyon sağlandı.

Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin, yağışların neden olduğu olumsuzluklara karşı kırsal bölgelerdeki yol güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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