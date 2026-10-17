Düzce'de bir haftada 268 sürücüye hız cezası kesildi, 204 araç trafikten men edildi

Düzce'de Trafik polisleri tarafından yapılan denetimlerde 7 bin 897 araç, bin 212 motosiklet, 338 okul servisi denetlenirken bin 144 sürücüye çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı, 268 sürücü ise radara girdi.

Düzce'de hızlı giden sürücüler radara yakalandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından il genelinde son bir hafta içerisinde yaptığı denetimlerde 9 bin 447 araç ve sürücü denetledi. Yapılan denetimlerde 268 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 50 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 86 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan, 49 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 42 sürücüye seyir halindeyken cep telefonu kullanmaktan, 5 sürücüye ses ve gürültüden, 29 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 5 sürücüye abart egzozdan cezai işlem uygulandı, 204 araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı