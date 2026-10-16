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Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca Göktepe Köyü'nde sathi kaplama çalışmasını sürdürüyor

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Düzce İl Özel İdaresi, Akçakoca Göktepe Köyü'nde sathi kaplama çalışmasını sürdürüyor
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Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Göktepe Köyü'nde sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmayla köy yolunun yüzeyi yenilenerek ulaşım konforunun ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, Akçakoca ilçesine bağlı Göktepe Köyü'nde sathi kaplama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmayla köy yolunda ulaşım konforunun ve yol güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından köy yollarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar Akçakoca'da devam ediyor. Bu kapsamda Göktepe Köyü'nde sathi kaplama (soğuk asfalt) çalışması gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla yol yüzeyi yenilenerek ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Köy yollarındaki bakım, onarım ve iyileştirme çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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