Düzce Gölyaka'da dere taşması ve şev akması nedeniyle kapanan köy yolu yeniden açıldı

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Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere Köyü'nde yoğun yağışların neden olduğu dere taşması ve şev akmasına karşı ekipler harekete geçti. Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla yollar yeniden ulaşıma elverişli hale getirildi.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışların köy yollarında oluşturduğu olumsuzlukların giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Gölyaka ilçesine bağlı Güzeldere Köyü'nde dere taşması nedeniyle kapanan yol güzergahında Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından taş tahkimatı ve dolgu çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarla yolun stabilizasyonu sağlanırken, köyün farklı bir noktasında meydana gelen şev akmasına da müdahale edildi. Ulaşımda aksamalara neden olan bölgede temizlik çalışmaları tamamlanarak yol yeniden ulaşıma elverişli hale getirildi.

Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin, köy yollarında ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı