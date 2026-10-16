Düzce Gümüşova'da 7 kilo 100 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı

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Düzce'de 7 kilo 100 gram kubar esrarın ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları kapsamında Gümüşova ilçesinde uyuşturucu kullandıkları ve ticaretini yaptıkları şüphesiyle 2 zanlı hakkında teknik ve fiziki takip başlattı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve eklentilerinde uyuşturucu dedektör köpekleriyle yapılan aramada 7 kilo 100 gram kubar esrar, 8 kök kenevir, 3 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA