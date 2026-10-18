Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Düzce Gölyaka'da taşkında ev ve arazileri su bastı, tahliye çalışmaları sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Gölyaka'da taşkında ev ve arazileri su bastı, tahliye çalışmaları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak sonrası Yazıpınar Mahallesi'ndeki derede debi artınca bazı ev ve arazileri su bastı. İl Özel İdaresi, Gölyaka Belediyesi ve çevre ilçe belediyeleri iş makineleriyle tahliye çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde sağanak nedeniyle su baskınlarının meydana geldiği mahallede çalışmalar devam ediyor.

Yazıpınar Mahallesi'ndeki derenin debisi kuvvetli yağışın ardından arttı. Cumhuriyet Caddesi Şirin Sokak'ta bulunan bazı ev ve arazileri taşkın nedeniyle su bastı.

İl Özel İdaresi, Gölyaka Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerine ait iş makineleri su tahliye çalışmaları yürütüyor. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla temizlik çalışmaları yapıyor.

Su baskınının yaşandığı mahalle ve çevresindeki tarım arazileri havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
Sokak ortasında kanlı infaz! Zanlının gazetecilere söylediği pes dedirtti

Sokak ortasında kanlı infaz! Gazetecilere söyledikleri pes dedirtti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak

Bu belgeyi vermeyen yandı! Kartı kapatılacak
İstanbul'da indirim çılgınlığı! 60 bin kişi AVM'ye akın etti

Haberi alan 60 bin kişi AVM'ye koştu, kilometrelerce kuyruk oluştu
Sivas’ta cezaevi nakil aracı devrildi: 2'si jandarma 3 yaralı

Cezaevi nakil aracı devrildi! 2'si jandarma 3 yaralı
Melis İşiten’den evlilik itirafı: Uraz Kaygılaroğlu’nu kafede görüp sevgilisinden ayrılmış

Melis İşiten’den çok konuşulacak itiraf: Sevgilim varken aşık oldum
Ekranlara veda etmişti! Ellen DeGeneres’ten geri dönüş sinyali

Dört yıl önce veda etmişti! Ünlü sunucudan ekranlara dönüş sinyali
Kaos büyüyor! ABD 'Sizi uyarmıştık' dedi, Macron'dan hamle gecikmedi

ABD'den yangını körükleyecek açıklama geldi, Macron düğmeye bastı
Telefon dolandırıcıları 78 yaşındaki adamı ikna etti! 200 bin liralık altınları son anda sarraf kurtardı

Telefonu bir an bırakmadı! Altınlarını sarraf son anda kurtardı