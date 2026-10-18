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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda dehşet! Otomobile çarpan TIR köprüden uçup yandı, şoför son anda atladı

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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda dehşet! Otomobile çarpan TIR köprüden uçup yandı, şoför son anda atladı Haber Videosunu İzle
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda dehşet! Otomobile çarpan TIR köprüden uçup yandı, şoför son anda atladı
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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde, Küçük Melen mevkisinde otomobile çarpan TIR kontrolden çıkarak köprüden aşağı uçtu ve alev aldı. İran uyruklu şoför, TIR köprüden düşmeden araçtan atlayarak son anda kurtuldu. İtfaiyenin yangını söndürmesinin ardından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'de, Anadolu Otoyolu'nda otomobile çarptıktan sonra kontrolden çıkan TIR, köprüden aşağıya uçup yandı. TIR şoförü, araçtan atlayarak son anda kurtuldu.

OTOMOBİLE ÇARPTI, KÖPRÜDEN AŞAĞI UÇTU

Kaza, saat 14.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde, Küçük Melen mevkisinde meydana geldi. İran uyruklu Mortaza Ghassemi yönetimindeki 49 AB 667 plakalı alüminyum TIR, plakası öğrenilemeyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın ardından kontrolden çıkan TIR, köprüden aşağıya uçarak yandı.

ŞOFÖR SON ANDA ATLADI

Şoför, TIR köprüden düşmeden araçtan atlayarak kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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