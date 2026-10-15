Ziya Gültekin öldü mü? SON DAKİKA! Üsküdar Belediye Başkan Vekili Ziya Gültekin neden öldü? Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında?

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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gültekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Peki, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Ziya Gültekin neden öldü? Ziya Gültekin kimdir, kaç yaşında? Detaylar...

ZİYA GÜLTEKİN ÖLDÜ MÜ?

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, 15 Ekim 2026'da Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybetti.

ZİYA GÜLTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya gitmek için yola çıkan Gültekin'in bulunduğu araçların da karıştığı kazada üç araç yer aldı.

Kazada ağır yaralanan Gültekin, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gültekin'in vefat haberi kamuoyuna yansıdı.

Gültekin'in hayatını kaybetmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayımladı. Her iki isim de Gültekin'in vefatından duydukları üzüntüyü dile getirerek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

FARUK ACAR'DAN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Dündar Ziya Gültekin'in Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirterek taziye mesajı yayımladı.

Acar, mesajında Gültekin'e Allah'tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.

ABDULLAH ÖZDEMİR'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de Gültekin'in vefatının ardından bir açıklama yaptı. Özdemir, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara'ya seyahat ettiği sırada Düzce'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Mesajında Gültekin'e Allah'tan rahmet dileyen Özdemir, ailesine, yakınlarına, teşkilata ve Üsküdar halkına başsağlığı temennisinde bulundu. Özdemir, aynı kazada yaralananlara da acil şifalar diledi.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ KİMDİR?

Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğrenim gören Gültekin, daha sonra Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları'nda başlayan Gültekin, 2002-2008 yılları arasında gençlik kollarında çeşitli görevlerde bulundu. 2008-2012 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı görevini yürüttü.

Gültekin, 2012-2019 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı bünyesinde 4., 5. ve 6. dönemlerde ilçe başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Siyasi çalışmalarını yerel yönetim ve seçim organizasyonları alanında sürdüren Gültekin, farklı dönemlerde Seçim Koordinasyon Merkezi görevlerinde de bulundu.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN'İN SİYASİ KARİYERİ

Dündar Ziya Gültekin, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri ile 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yaptı.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi seçilen Gültekin, 2019-2025 yılları arasında Üsküdar Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. Ayrıca 14 ve 28 Mayıs 2023 genel seçimleri ile 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini de yürüttü.