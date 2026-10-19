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Düzce'de DÜSOF üyesi 50 kişi, Odayeri Yaylası'nda kar nedeniyle zor anlar yaşadı

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Düzce'de sonbahar turu için yola çıkan DÜSOF üyesi 50 kişi, Beyköy'e bağlı Odayeri Yaylası'nda kar yağışıyla karşılaştı. Yüksek kesimlerde tur kar safarisine dönüşürken grup, yollardaki engelleri kendi çabalarıyla aşarak Tortul Yaylası üzerinden kent merkezine döndü.

Düzce'de sonbahar turu düzenleyen offroad tutkunları, kentin yüksek kesimlerinde yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) üyesi 50 kişi, kent merkezinden arazi araçlarıyla konvoy halinde Beyköy beldesine bağlı Odayeri Yaylası'na çıktı.

Adrenalin dolu anlar yaşayan safari tutkunlarının sonbahar renkleri eşliğinde yapmayı planladıkları tur, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla kar safarisine dönüştü.

Maceraseverler, gezi sırasında zaman zaman zor anlar da yaşadı.

Yollardaki engelleri kendi çabalarıyla aşan grup, Tortul Yaylası üzerinden kent merkezine döndü.

Kaynak: AA
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