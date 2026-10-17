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Düzce Kaynaşlı'da seyir halindeki hafif ticari araç yandı, kullanılamaz hale geldi

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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç Bıçkıyanı-Hacı Azizler köyü yolunda alev aldı. Sürücünün ihbarıyla bölgeye sevk edilen itfaiye yangını söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bir hafif ticari araçta seyir halindeyken çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

C.B'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Bıçkıyanı-Hacı Azizler köyü yolunda seyir halindeyken alev aldı.

Sürücünün ihbarıyla bölgeye jandarma ve Kaynaşlı itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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