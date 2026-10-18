Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Düzce TSO'da 10 komitede seçim sonuçlandı, 3'üncü komitenin sonucu 19 Ekim'de açıklanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce TSO'da 10 komitede seçim sonuçlandı, 3'üncü komitenin sonucu 19 Ekim'de açıklanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce TSO meslek komitesi seçimlerinde 11 komitenin 10'unda kazanan isimler belli oldu. Oyların sürekli aynı çıkması üzerine itiraz edilen 3. Meslek Komitesi'nde İl Seçim Kurulu, oy sayımının hakim karşısında tekrar yapılmasına ve sonuçların 19 Ekim'de açıklanmasına karar verdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komitesi seçimlerinin sonuçları belli oldu. 11 meslek komitesinin 10'unda seçimler sonuçlanırken, 1 meslek grubundaki seçimlerin sonuçları Yüksek Seçim Kurulunca yarın açıklanacak.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) gerçekleştirilen meslek komitesi seçimlerinde üyeler, yeni dönemde kendilerini temsil edecek isimleri belirlemek üzere sandık başına gitti. Düzce iş dünyasının yakından takip ettiği seçimlerde farklı meslek gruplarında kıyasıya rekabet yaşandı. Seçimlerin ardından komitelerde kazanan isimler belli oldu. Buna göre 1. Meslek Komitesi'nde Tuncay Şahin, Ümit Ülgen, Yakup Uysal, 2. Meslek Komitesi'nde Ferit Mutlu, Murat Aysal, Kemal Şen, 4. Meslek Komitesi'nde Yakup Temiz, Dursun Vural, Baki Ertuğral, 5. Meslek Komitesi'nde Görkem Özdemir, Ahmet Veli, Ertuğrul Aydoğan, 6. Meslek Komitesi'nde Süleyman Beyaz, Seda Sönmez, Tolga Haymana, 7. Meslek Komitesi'nde İshak Şengüloğlu, Nurettin Hızel, Selahattin Aydın, 8. Meslek Komitesi'nde Tanju Acar, Yunus Emre Gülay, Mehmet Korkmaz, 9. Meslek Komitesi'nde Murat Sert, Cengizhan Veziroğlu, Fikret Kocaoğlu, 10. Meslek Komitesi'nde Cansu Coşkun, Ahmet Acaroğlu, Harun Yılmaztürk ve 11. Meslek Komitesi'nde Ümit Yıldırım, Nazmi Uçar, Uğur Çapar seçimi kazandı.

3. Meslek Komitesi'nin sonuçlarını Yüksek Seçim Kurulu açıklayacak

3. Meslek Komitesi'nin seçimlerinde ise iki liste yarıştı. Oyların sürekli aynı çıkması üzerine iki listedeki isimler de itirazda bulundu. Yapılan itirazlar sonrasında Düzce İl Seçim Kurulu, oy sayımının hakim karşısında tekrar yapılmasına ve seçim sonuçlarının 19 Ekim'de açıklanmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 54 sitede yayınlandı.
Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası

Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
Eşi çocuklarını göstermeyince bıçağı kendi boğazına dayadı! O anlar kamerada

Cadde ortasındaki hareketi emniyeti ayağa kaldırdı! Nedeni şaşırttı
Trump'tan yangın yerine dönen Fransa'ya uyarı: Bir an önce sınırları kapatın

Trump yangın yerine dönen Fransa'yı açık açık uyardı: Bir an önce...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayrılığı kabullenemedi, eski sevgilisinin aracını bu hale getirdi! Saldırı anları kamerada

Uzaklaştırma kararı da engelleyemedi! Kadının yaptıkları inanılmaz
Arda Turan'dan A Milli Takım teknik direktörlüğü için yeni açıklama

Arda'dan A Milli Takım için bir açıklama daha
Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü

Fon krizinde yeni zirve! Sayı yarı yarıya düştü
Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı

Fransa'da yürek burkan görüntü!
Nihat Kahveci'den Galatasaray'a kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin

Nihat Kahveci'den Süper Lig devine kritik uyarı: Bu oyunla 3 yersin
Fransa'da olaylar çığırından çıktı! Sarı yeleklilerin eyleminde 1 can kaybı

Olaylar çığırından çıktı! Sarı yeleklilerin eyleminde 1 can kaybı
ABD'de maç öncesi gösteride dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti

Büyük facia: 52 metreden, binlerce kişinin gözü önünde yere çakıldı!