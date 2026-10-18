Düzce TSO'da 10 komitede seçim sonuçlandı, 3'üncü komitenin sonucu 19 Ekim'de açıklanacak

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) meslek komitesi seçimlerinin sonuçları belli oldu. 11 meslek komitesinin 10'unda seçimler sonuçlanırken, 1 meslek grubundaki seçimlerin sonuçları Yüksek Seçim Kurulunca yarın açıklanacak.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) gerçekleştirilen meslek komitesi seçimlerinde üyeler, yeni dönemde kendilerini temsil edecek isimleri belirlemek üzere sandık başına gitti. Düzce iş dünyasının yakından takip ettiği seçimlerde farklı meslek gruplarında kıyasıya rekabet yaşandı. Seçimlerin ardından komitelerde kazanan isimler belli oldu. Buna göre 1. Meslek Komitesi'nde Tuncay Şahin, Ümit Ülgen, Yakup Uysal, 2. Meslek Komitesi'nde Ferit Mutlu, Murat Aysal, Kemal Şen, 4. Meslek Komitesi'nde Yakup Temiz, Dursun Vural, Baki Ertuğral, 5. Meslek Komitesi'nde Görkem Özdemir, Ahmet Veli, Ertuğrul Aydoğan, 6. Meslek Komitesi'nde Süleyman Beyaz, Seda Sönmez, Tolga Haymana, 7. Meslek Komitesi'nde İshak Şengüloğlu, Nurettin Hızel, Selahattin Aydın, 8. Meslek Komitesi'nde Tanju Acar, Yunus Emre Gülay, Mehmet Korkmaz, 9. Meslek Komitesi'nde Murat Sert, Cengizhan Veziroğlu, Fikret Kocaoğlu, 10. Meslek Komitesi'nde Cansu Coşkun, Ahmet Acaroğlu, Harun Yılmaztürk ve 11. Meslek Komitesi'nde Ümit Yıldırım, Nazmi Uçar, Uğur Çapar seçimi kazandı.

3. Meslek Komitesi'nin sonuçlarını Yüksek Seçim Kurulu açıklayacak

3. Meslek Komitesi'nin seçimlerinde ise iki liste yarıştı. Oyların sürekli aynı çıkması üzerine iki listedeki isimler de itirazda bulundu. Yapılan itirazlar sonrasında Düzce İl Seçim Kurulu, oy sayımının hakim karşısında tekrar yapılmasına ve seçim sonuçlarının 19 Ekim'de açıklanmasına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı