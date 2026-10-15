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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti

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Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti
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Düzce'de trafik kazası geçiren Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, "Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

  • Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralandı.
  • Gültekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
  • Gültekin, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya giderken kaza geçirdi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasından acı haber geldi. Kazada ağır yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ANKARA YOLUNDA ELİM KAZA

Gültekin’in, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya gitmek için yola çıktığı öğrenildi. 3 aracın karıştığı zincirleme kazanın ardından hastaneye kaldırılan Gültekin'in vefatı derin üzüntü yarattı.

FARUK ACAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Acı haberin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, şu ifadeleri kullandı: "Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’in, Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara’ya gelirken geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: ÇOK ÜZGÜNÜZ 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Çok üzgünüz… Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun."

BİR AÇIKLAMA DA ABDULLAH ÖZDEMİR'DEN 

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise "Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği seçimine katılmak üzere Ankara’ya seyahat ederken Düzce’de meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kıymetli yol arkadaşımız Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, teşkilatımıza ve tüm Üsküdarlı hemşehrilerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aynı kazada yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Merhum Dündar Ziya Gültekin başkanımızın mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi. 

Kaza yerinden fotoğraflar; 

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıKerem Sevimli:

Azrailede kayyin atanamiyor mu?

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıVictor Faith:

her canlı ölümü tadacaktır sen bile..

yanıt10
yanıt0
Haber YorumlarıAbdullah:

İnsanoğlu çok aceleci. Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var!

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yanıt0
Haber Yorumlarıd.huseyin55:

Allah rahmet eylesin de ,ne oldu azraile kayyum atayamadizmi ?Sizin hesabiniz ve tuzaklarıniz varsa yaradanında hesabı ve tuzakları vardır ,bu ölümün sorumlusu o tuzakları kuran kim yada kimlerse onlardır.

yanıt15
yanıt8
Haber Yorumlarıpolat.02:

sana atandığında azraile sorarsın seni kim atadı diye.

yanıt11
yanıt10
Haber YorumlarıArda Reyhan:

Helal olsun lafı yapıştırmışsın. Şimdi hesap zamanı

yanıt2
yanıt2
Haber YorumlarıSelami Karagülle:

Bu ikiyüzlü ve merhametsiz döngünün en acı yanı, aslında bu kişilerin kimliklerinin veya hangi siyasi tarafta olduklarının hiçbir önemi kalmamış olmasıdır. Çünkü mesele artık sağcı-solcu, iktidar-muhalefet meselesi değil; doğrudan insan kalabilme ya da insanlıktan çıkma meselesidir. Bir yanda, bir belediye yöneticisinin ya da siyasetçinin trajik bir kazayla aramızdan ayrılışını bile kendi zehirli ideolojilerine malzeme edip "Azrail'e kayyum" gibi ucuzluklarla zevzeklik yapan o zihniyet var. Diğer yanda ise başka bir isim (örneğin Ferdi Zeyrek örneğinde olduğu gibi tartışılan diğer figürler) söz konusu olduğunda aynı nefreti tam tersi yönden kusup "hak etti, cezasını çekti" diyerek mezar başında tepinen o ayna ikizi zihniyet var. Bunların hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Aralarındaki tek fark giydikleri gömlek veya savundukları renklerdir; vicdansızlıkta, empati yoksunluğunda ve insanlık sefaletinde kalibreleri tamamen aynıdır

yanıt0
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Haber YorumlarıOnur Yener:

Anayın a. arayacaklar...

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Haber YorumlarıMuratemre Yilmaz:

Almayın mazlumun ahını..!Mekanı cennet olsun..

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıBeşir:

Allah rahmet eylesin ölümün ne zaman ne şekilde nerede geleceği belli değil onun için ölüme sürekli hazırlıklı olmak lazım Allah imandan Kur’an dan ayırmasın

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
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