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Düzce Gümüşova'da fırtına okulun dış cephesinde hasar oluşturdu, eğitim aksamadı

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Düzce Gümüşova'da fırtına okulun dış cephesinde hasar oluşturdu, eğitim aksamadı
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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun fırtına, Gümüşova İlkokulu ve Ortaokulunun dış cephe kaplamalarında hasara yol açtı. İncelemelerde hasarın eğitim faaliyetlerini aksatmadığı belirlenirken, İl Özel İdaresi ekiplerince onarım çalışmaları başlatıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde gece saatlerinde etkili olan yoğun fırtına, Gümüşova İlkokulu ve Ortaokulunun dış cephe kaplamalarında hasara yol açtı. Yapılan incelemelerde hasarın eğitim faaliyetlerini aksatmadığı belirlenirken, onarım çalışmaları başlatıldı.

Düzce'de etkili olan olumsuz hava şartları, Gümüşova ilçesindeki bir okulun dış cephesinde hasara neden oldu. Gece saatlerinde başlayan yoğun fırtına nedeniyle Gümüşova İlkokulu ve Ortaokulunun dış cephe kaplamalarında meydana gelen hasarlar için inceleme yapıldı.

Düzce İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü İlhan Güneşdoğdu ile İnşaat Mühendisi Hıdır Bayram, okulda incelemelerde bulunarak hasarın boyutunu değerlendirdi.

Eğitimi aksatacak bir durum yok

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, dış cephede oluşan hasarların eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatacak bir durum oluşturmadığı tespit edildi. Hasarların giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı bildirildi.

Düzce İl Özel İdaresi ekiplerinin, olumsuz hava şartlarının yol açtığı hasarların giderilmesi ve eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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