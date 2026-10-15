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Dışişleri Bakanı Fidan, Düzce kazasında ölen Gültekin için taziye mesajı yayımladı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Düzce'deki trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı. Fidan, paylaşımında Gültekin'e rahmet, ailesine ve teşkilatına başsağlığı diledi; kazada yaralananlara acil şifa diledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı.

Fidan, NSosyal hesabından Gültekin için taziye mesajı paylaştı.

Fidan paylaşımında, "Elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet; ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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