Haberler

Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler Haber Videosunu İzle
Doktorun çabaları yetmedi! İşte Dündar Ziya Gültekin'in hayatını kaybettiği kaza yerinden ilk görüntüler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin yaşamını yitirdi. Kaza yerinde kaydedilen görüntülerde olay yerinden geçen bir doktorun kalp masajı yaparak Gültekin'i hayata döndürmeye çalıştığı görülüyor.

  • Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
  • Gültekin'in içinde bulunduğu 34 VR 2034 plakalı otomobil, Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden 16 ARZ 453 plakalı otomobille çarpıştı.
  • AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gültekin'in vücudunda kazaya bağlı yaralanma ve darbe görülmediğini, olayın şokuyla kalp krizi geçirdiğinin değerlendirildiğini belirtti.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kaza esnasında olay yerinden geçen bir doktorun kalp masajıyla Gültekin'i hayata döndürmeye çalıştığı görüldü. 

Tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor kalp masajıyla Gültekin'i hayata döndürmeye çalıştı

ANKARA İSTİKAMETİNE GİDİYORDU 

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Gültekin'in içinde bulunduğu 34 VR 2034 plakalı otomobil, Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden 16 ARZ 453 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gültekin ile 4 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Gültekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, kaza anından bu yana bütün tıbbi müdahalelerin yapıldığını belirterek, "Ama maalesef kurtaramadık. Başımız sağ olsun" dedi.

"KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR"

Gültekin'in vücudunda kazaya bağlı herhangi bir yaralanma ve darbe gözükmediğini bildiren Şengüloğlu, "Olayın şokuyla kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor. İlerleyen süreçte netleşecek ama olay esnasında oradan geçen kazayı gören iki doktor duruyor ve ilk müdahaleyi yapıyorlar. Ardından da ambulansa gelip müdahaleye devam ediyor. Hastanede de devam etti müdahaleler. Yaklaşık 1,5 saat süre müdahale edildi ama maalesef kurtaramadık" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:  "Çok üzgünüz… Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekânı cennet olsun."

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı
Dün selde sahadaydı, bugün kazada hayatını kaybetti! Gültekin’in son paylaşımı yürek burktuDün selde sahadaydı, bugün kazada hayatını kaybetti! Gültekin’in son paylaşımı yürek burktu
Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybettiÜsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin hayatını kaybetti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Bu haber 279 sitede yayınlandı.
Cemre Baysel ile Emirhan Topçu hakkında aşk iddiası! Annesinin takibi dikkat çekti

Cemre Baysel ile ilgili bomba iddia! Ünlü futbolcuyla aşk yaşıyor
İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer

İmzayı attı! Beşiktaş'a NBA'den dev transfer
Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı

1 yıllık ağrıların nedeni elle muayenede ortaya çıktı
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var

Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat toprak:

allah rahmet eylesin. mekani cennet olsun..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sel felaketi dere yataklarını yeniden gündeme taşıdı! Kanun açık ama yapılaşma durmuyor

Kanun 'yapamazsın' diyor, insanoğlu ferman dinlemiyor
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bir dönem resmen kapandı
Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu

Fenerbahçe için söyledikleri 6-0'ı bile gölgede bırakacak!

Elvin Levinler'in sel sırasında yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada mahsur kalmışızdır. Burada kiminle vakit geçirmek isterdiniz?

İstanbul felaketi yaşarken yaptığı paylaşım tepki çekti: Arabada...
İstanbul'daki sel felaketinin ardından Haliç'in rengi değişti

İstanbullular bu görüntüyü paylaşıyor
Sakarya Sapanca'da bungalov azgın sulara kapılıp sürüklendi

Sapanca'da korku filmi gibi anlar! Sel bungalovu önüne katıp götürdü
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı

Kaçarken yakalandı! Terörist Mihraç Ural için hesap zamanı