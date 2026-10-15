Bolu Dağı’nda sis ve yağış etkili oluyor

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Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Bolu Dağı'nda sis ve yağış etkisini sürdürüyor.

Özellikle yüksek kesimlerde yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

KAYGANLAŞAN ZEMİN RİSK OLUŞTURUYOR

Yağış nedeniyle kayganlaşan yol zemini de sürücüler için risk oluşturuyor. Güzergahı kullanan sürücülerin hızlarını düşürmeleri, takip mesafelerini korumaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bölgede sis ve yağışın ulaşım üzerindeki olumsuz etkisi devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı