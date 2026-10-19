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Düzce Cumayeri'de muhtarlara kahverengi kokarca için ilaç dağıtıldı

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Düzce Cumayeri'de muhtarlara kahverengi kokarca için ilaç dağıtıldı
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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında muhtarlara ilaç dağıtıldı. İlçede 2025 ve 2026 yıllarında toplam 370 litre ilaç dağıtılırken, üreticilere eğitim ve tuzak desteği sağlandı, 14 bin Samuray arısı doğaya salındı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele kapsamında muhtarlara ilaç dağıtıldı. İlçede 2025 ve 2026 yıllarında toplam 370 litre ilaç dağıtılırken, biyolojik mücadele kapsamında 14 bin Samuray arısı doğaya salındı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Düzce Valiliğinin destekleriyle yürütülen kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları Cumayeri ilçesinde devam ediyor. Bu kapsamda muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı ve kışlak mücadelesinde kullanılmak üzere ilaç dağıtım programı düzenlendi. Programa Cumayeri Kaymakam Vekili Ceyhun Denli, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Cumayeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Çalışkan, Cumayeri Ziraat Odası Başkanı İhsan Keleş, kurum temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Cumayeri'nin 21 köy ve 5 mahallesinde 2025 ve 2026 yıllarında yürütülen mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Uzun, kışlak mücadelesi kapsamında muhtarlara toplam 370 litre ilaç dağıtıldığını, üreticilere 820 adet bitki koruma ürünü ile bin 750 adet feromon ve yapışkan tuzak ulaştırıldığını açıkladı. Ayrıca 371 üreticiye uygulayıcı eğitimi verildiğini belirten Uzun, biyolojik mücadele kapsamında 14 bin Samuray arısının doğaya salındığını bildirdi.

"Topyekun ve eş zamanlı mücadele önemli"

Kış ayları öncesinde yürütülen çalışmaların önemine dikkat çeken Esra Uzun, "Kahverengi kokarca ile mücadelede başarıya ulaşmanın yolu, topyekün ve eş zamanlı mücadeleden geçmektedir. Zararlının kışlamak amacıyla kapalı alanlara yöneldiği bu dönemde muhtarlarımızın, üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın mücadeleye aktif katılımı büyük önem taşımaktadır" dedi. Programın sonunda, kahverengi kokarcanın kışlak alanlarında kontrol altına alınması amacıyla muhtarlara ilaç dağıtımı yapıldı. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün, zararlının yayılışını önlemek ve tarımsal üretimde yaşanabilecek verim ve kalite kayıplarını azaltmak amacıyla il genelindeki mücadele çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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