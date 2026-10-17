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Düzce'de yoğun yağış sonrası İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında çalışıyor

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Düzce'de yoğun yağış sonrası İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında çalışıyor
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Düzce'de yoğun yağışların yol açtığı olumsuzluklara karşı İl Özel İdaresi ekipleri sahada çalışıyor. İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, sahadaki çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı, köy yollarında ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Düzce'de etkisini sürdüren yoğun yağışların yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, sahadaki çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışların ardından meydana gelen olumsuzlukların giderilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ediyor. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak ve yağış kaynaklı sorunlara müdahale etmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı.

Yağışların neden olduğu olumsuzluklara karşı gerekli müdahaleler gerçekleştirilirken, köy yollarında ulaşımın güvenli ve kesintisiz sağlanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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