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Düzce Akçakoca'da sağanak ve şiddetli rüzgar 3 balıkçı teknesini batırdı.

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Düzce Akçakoca'da sağanak ve şiddetli rüzgar 3 balıkçı teknesini batırdı.
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle limandaki 3 balıkçı teknesi battı. Balıkçılar dalgıçlar ve vinç yardımıyla teknelerini kurtarmaya çalıştı; limandaki balıkçı ağlarında da hasar oluştu.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 balıkçı teknesi battı.

Karadeniz'e kıyısı olan ilçede sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bölgede 2 gündür etkisini gösteren sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle liman içerisindeki 3 balıkçı teknesi battı.

Limandaki balıkçı ağlarında da hasar oluştu.

Balıkçılar, dalgıçlar ve vinç yardımıyla teknelerini kurtarma çalışması yaptı.

Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerinin halatlarını sağlamlaştırdı.

Kaynak: AA
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