Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Düzce Kaynaşlı'da rusubatın tıkadığı menfezler İl Özel İdaresi ekiplerince temizlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Kaynaşlı'da rusubatın tıkadığı menfezler İl Özel İdaresi ekiplerince temizlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak Köyü'nde yoğun yağışların sürüklediği rusubat, menfez girişlerini tıkadı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tıkanıklıkları temizleyerek su akışının önündeki engelleri kaldırdı; köylerde ulaşım ve altyapıya yönelik çalışmalar sürüyor.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak Köyü'nde yoğun yağışlar nedeniyle sürüklenen rusubatın menfez girişlerini tıkaması üzerine ekipler çalışma başlattı. Tıkanıklıkların giderilmesiyle su akışının önündeki engeller kaldırıldı.

Düzce'de etkili olan yoğun yağışların ardından köylerde oluşan olumsuzlukların giderilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Kaynaşlı ilçesine bağlı Tavak Köyü'nde yağışlarla birlikte sürüklenen rusubat, menfez girişlerinde tıkanıklığa neden oldu.

Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında menfez girişlerini kapatan malzemeler temizlenerek tıkanıklıklar giderildi.

Ekiplerin, yoğun yağışların ulaşım ve altyapı üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Cezaevinden tahliye edilen Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü

Cezaevinden böyle ayrıldı! Aleyna Kalaycıoğlu'ndan ilk görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı

Telefon ekranını gösterip insanları kandırıyordu, foyası ortaya çıktı
Gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan gazeteci Bahadır Özgür hakkında karar verildi!

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü

Arkadaşlarının gözleri önünde şelaleden böyle düştü
Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm

Komşusunun evine girdi, bir daha çıkamadı! Şüpheli ölüm
Arda Güler Zidane ile fotoğraf paylaştı! Mbappe'nin cevabı olay oldu

Arda bu fotoğrafı paylaştı! Mbappe hemen telefona sarıldı
Bolu Kartalkaya'ya ekim ayında lapa lapa kar yağdı

Büyüleyici görüntüler İstanbul'un yanı başından
Eşiyle tartıştı, yüksek gerilim hattı direğine bağladığı iple intihar etti

Diyarbakır'da korkunç manzara! Yüksek gerilim direğinde bulundu