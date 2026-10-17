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Düzce'de kadınlara meme kanserinde erken teşhis eğitimi ve tarama yapıldı

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Düzce'de kadınlara meme kanserinde erken teşhis eğitimi ve tarama yapıldı
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Düzce'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde eğitim ve tarama programı düzenlendi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile Düzce Kızılay kadın gönüllülerinin iş birliğindeki programda erken teşhisin önemi anlatıldı, kadınlara tarama yapıldı.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde eğitim ve tarama programı düzenlendi. Programda erken teşhisin önemi anlatılırken kadınlara yönelik kanser taraması da gerçekleştirildi.

Düzce'de Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında kadınların bilinçlendirilmesi ve erken teşhisin önemine dikkat çekilmesi amacıyla eğitim ve tarama programı düzenlendi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ile Düzce Kızılay kadın gönüllülerinin iş birliğinde Düzce Kadın Emeği Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, katılımcılara kanser konusunda önemli bilgiler aktarıldı.

Sağlıklı Hayat Merkezi Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) Birim Sorumlusu Dr. Serap Çökenderoğlu tarafından verilen eğitimde, meme kanserinde erken teşhisin önemi, kanser türlerinin risk faktörleri ve tedavi yöntemleri ele alındı.

Program kapsamında Fizyoterapist Aykut Ünal tarafından da günlük yaşamda beden sağlığının korunmasına yönelik egzersiz çalışması yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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