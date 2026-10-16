Haberler

Düzce'deki kazada ölen Üsküdar Belediye Başkan Vekili Gültekin için helallik alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için belediye binası önünde program düzenlendi. Programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir konuştu, helallik alınıp dua edildi.

Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için belediye binası önünde program düzenlendi.

Gültekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, zabıta ekiplerince cenaze aracından alınarak Üsküdar Belediyesinin önüne getirildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 20 yılı aşkın süredir dostu olan Gültekin'in çok iyi bir eş, baba, insan ve Müslüman olduğunu söyledi.

Gültekin'in çok kısa sürede Üsküdarlıların kalbine girdiğine, onların dertleriyle dertlendiğine ve gece gündüz mücadele ettiğine şahit olduğunu belirten Özdemir, hatırasına hep birlikte sahip çıkacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından ailesi, dostları, mesai arkadaşları ve Üsküdarlıların katılımıyla helallik alındı, dua edildi.

Daha sonra Gültekin'in naaşı tekbirlerle cenaze aracına götürüldü.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Üsküdar'a duyduğu sevgi, hemşehrilerimizle kurduğu samimi bağ ve kısa sürede bıraktığı güzel izlerle daima hatırlayacağız. Üsküdar'a olan sevdası ve geride bıraktığı hatıralar, onu tanıyanların hafızasında yaşamaya devam edecek. Dündar Başkanımızı özlemle ve rahmetle anacağız. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu

İstanbul'da kayıp alarmı sürüyor! Bir kişiden iyi haber geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıl sonu için beklentiler değişti! Enflasyon ve dolarda son tahmin

Yıl sonu için beklentiler değişti! Enflasyon ve dolarda son tahmin
Saçının marifetine bakın! Köylüler sıraya girdi

Yok böyle girişimcilik! Bu saçların marifetini duyan şaşıp kalıyor
Rusya'da İHA saldırısı sonrası büyük kaos! 30 saattir bekliyorlar

Havalimanlarında büyük kaos! 30 saattir böyle bekliyorlar
33 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! Banka hesabı ve GSM hattı toplayıp para nakletmişler

Siber polisinden ortak çalışma! Parayı böyle nakletmişler
Mourinho Arda'ya pembe forma giydirdi! Gurmeler anında anladı

Tek o giydi! Gerçek gurmeler hemen anladı

Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber

Hem bilim insanı hem sporcuydu! Acı haberi geldi

Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz

Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz