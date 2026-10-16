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Düzce Akçakoca'da fırtına ve dalgalar Çuhallı Plajı'na ölü yunus sürükledi

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Düzce Akçakoca'da fırtına ve dalgalar Çuhallı Plajı'na ölü yunus sürükledi
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Düzce Akçakoca'da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına, Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu. Çuhallı Plajı sahiline sürüklenen ölü yunus balığını gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi; ekipler yunusu kaldırdı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan fırtına ve dev dalgalar, Çuhallı Plajı'na ölü bir yunus balığını sürükledi. Sahilde yunusu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Akçakoca'da fırtına, Karadeniz'de dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Olumsuz hava şartlarının etkili olduğu ilçede, Çuhallı Plajı sahilinde kıyıya vurmuş ölü bir yunus balığı bulundu. Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve dalgalar, yunus balığını kıyıya sürükledi. Sahilde yürüyen vatandaşlar, kıyıya vuran yunusu fark ederek durumu ilgili ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, ölü yunus balığını kaldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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