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Selde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki hafız Mahmud Işıldak Düzce'de defnedildi

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Selde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki hafız Mahmud Işıldak Düzce'de defnedildi
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İstanbul Fatih'te sel sırasında elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki hafız Mahmud Işıldak, memleketi Düzce'de toprağa verildi. Doğanlı köyü mezarlığında defnedilen Işıldak, 6 ay önce kalp krizi sonucu vefat eden babası Ömer Faruk Işıldak'ın yanına gömüldü.

İstanbul'da yaşanan sel olayında Fatih ilçesinde elektrik akımına kapılarak vefat eden 14 yaşındaki hafız Mahmud Işıldak, memleketi Düzce'de toprağa verildi. Işıldak 6 ay önce vefat eden babası Ömer Faruk Işıldak'ın yanına defnedildi.

İstanbul'da yaşanan yağışın ardından yaşanan selde Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki Mahmud Işıldak, bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı. Işıldak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mahmud Işıldak'ın babası Ömer Faruk Işıldak'ın ise 6 ay önce kalp krizi sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Çocuk hafızın cenazesi, İstanbul'da yapılan işlemlerin ardından memleketi Düzce'ye getirildi. Doğanlı köyü mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Işıldak, babasının yanına defnedildi.

Cenazeye Düzce Valisi Mehmet Makas'ın yanı sıra köy halkı ve İstanbul'dan gelen hocalar ile Mahmud Işıldak'ın dini eğitim gördüğü arkadaşları katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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