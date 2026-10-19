Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de iki takım taraftarı, Trabzonspor-Beşiktaş maçını aynı dernekte izledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de iki takım taraftarı, Trabzonspor-Beşiktaş maçını aynı dernekte izledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce'de 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Trabzonspor-Beşiktaş maçını izlemek için Düzce Trabzonlular Derneği'ne gitti. İki takım taraftarı maçı birlikte takip ederken dernek yetkilileri dostluk ve birlik mesajı verdi.

Düzce'de Trabzonspor ve Beşiktaş taraftar dernekleri, Trabzonspor-Beşiktaş müsabakasını Düzce Trabzonlular Derneği'nde birlikte izleyerek dostluk ve birlik mesajı verdi.

TFF Süper Lig 8. hafta maçında Trabzonspor ile Beşiktaş, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Düzce'de de 1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, Düzce Trabzonlular Derneği'ne giderek maçı Trabzonspor taraftarları ile izlediler. Her iki takım taraftarı birlikte oturarak televizyon ekranlarından maçı heyecanla takip etti.

1903 Düzce Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Ömer Faruk Kubilay, Trabzonspor ve Beşiktaş taraftar kardeşliğinin yıllar öncesine dayandığını ifade ederek "Öncelikle Trabzonlular Derneği'ne, Trabzonspor taraftarına çok teşekkür ediyorum. Türk futbolunun üzerinde büyük bir baskı var. Yıllardır sporun barış ve kardeşlik içinde yapılmasını isteğimizi söylüyoruz. Bizde buna fiilen bir meşale yakalım diye organizasyon düzenledik. Ortak akılla bugün Trabzonlular Derneği'ndeyiz. Bizim dostluğumu bugünlere dayanmıyor. Trabzonspor ve Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük iki camiasıdır. En büyük şehir kulübüdür. Biz Trabzonspor'u seviyoruz. Ay yıldız bayrağı altında olan her şeyde birleşmeye hazırız. İnşallah devamı gelir. Bizlerde onları misafir etmek istiyoruz" dedi.

Düzce Trabzonlular Derneği Başkan Yardımcısı Varol Keleş ise "Trabzonlular Derneği olarak kardeşlerimizi derneğimizde ağırlamak istedik. Burada zaten bütün takımların taraftarları formalarını giyip geliyor ve biz dostluk içinde maçımızı izliyoruz. Beşiktaşlılar zaten kardeşimiz. Burada hep beraber dostluğa en çok ihtiyacımız olduğu bu zamanda maçı kardeşçe izleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 50 sitede yayınlandı.
Eyüpsultan'da selde çok sayıda hayvan telef oldu

İstanbul'da selin faturası ağır! Kabus, hayvanları da vurdu
Genç kız, nişanlısından gelen teklifle ilişkiyi bitirdi: İstemiyorum, yeter

Genç kız, nişanlısından gelen teklifle ilişkiyi bitirdi: İstemiyorum
İki kişilik yemeğe ödediği hesaba isyan etti! Kahveden bile para aldılar

Et bile yemediler ama gelen hesap öyle böyle değil
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de uçak kavşağın ortasına çakıldı! Saniyelerle faciadan dönüldü

Sürücülere ecel terleri döktüren görüntü
Alanya'da dağlık alana kaçırılan kişiye zorla 15 milyon avroluk senet imzalatıldığı iddiası! 7 şüpheli adliyede

Dağa kaçırılıp zorla imzalatılan senedin tutarı dudak uçuklattı
İstifaların ardından Borsa İstanbul'da sert düşüş

Piyasa bir anda hareketlendi: Borsa, istifalara anında tepki verdi

Sarıgül soruşturmasında 15 şüpheliye tutuklama talebi

Sarıgül soruşturmasında kritik saatler! 15 kişiye tutuklama talebi
YKS ikincisini eleyen soru! Doğru cevabı duyunca şaşkına döndü

YKS ikincisini eleyen soru! Doğru cevabı duyunca şaşkına döndü
Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de idam edildi

Rezilliklerinin bedeli ağır oldu! İkisi de artık hayatta değil

İtalya'da protestolar büyüyor, market rafları da boşaldı

Kıtlık görüntüsü değil, eylem sonrası! Marketlerde hiçbir şey kalmadı