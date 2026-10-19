Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığı kurum müdürleri istişare toplantısında buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların müdürleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıda il genelinde yürütülen çalışmalar ve ortak hedefler değerlendirildi.

Düzce'de Tarım ve Orman Bakanlığı Kurum Müdürleri İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kentte sürdürülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurumların Düzce genelinde yürüttüğü faaliyetler değerlendirilirken, önümüzdeki süreçte ortak hedefler doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar üzerinde duruldu. Kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve Düzce'ye sunulan hizmetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, kentte tarım ve ormancılık alanında yürütülen çalışmaların iş birliği ve ortak akıl anlayışıyla sürdürülmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı