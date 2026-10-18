Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgarda 4 metreye yaklaşan dalgalar dalgakıranları aştı

Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgarda 4 metreye yaklaşan dalgalar dalgakıranları aştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu; boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar zaman zaman dalgakıranları aştı. Denize açılamayan bazı balıkçılar, limandaki teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Şiddetli rüzgarda boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılardan bazıları, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Kaynak: AA