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Düzce Akçakoca'da kuvvetli rüzgarda 4 metreye yaklaşan dalgalar dalgakıranları aştı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu; boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar zaman zaman dalgakıranları aştı. Denize açılamayan bazı balıkçılar, limandaki teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Şiddetli rüzgarda boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılardan bazıları, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

Kaynak: AA
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