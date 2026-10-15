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Elektriğe kapılarak ölen 14 yaşındaki genç hafız son yolculuğuna uğurlandı

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Elektriğe kapılarak ölen 14 yaşındaki genç hafız son yolculuğuna uğurlandı Haber Videosunu İzle
Elektriğe kapılarak ölen 14 yaşındaki genç hafız son yolculuğuna uğurlandı
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İstanbul'u esir alan şiddetli yağışta dün elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak’ın naaşı Fatih İsmail Ağa Camii’nde kılınan namazın ardından memleketi Düzce’ye gönderildi.

  İstanbul Fatih’te, dün yaşanan sağanakta elektrik akımına kapılarak ölen 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih ilçesi Çukurbostan Parkı yakınındaki bir otoparkın önünde yaşanmıştı. 14 yaşındaki Mahmut Işıldak, sağanak sırasında ıslanmaması için ayakkabılarını çıkararak yürürken yerden geçen kablolara basarak elektrik akımına kapılmış, Işıldak ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

14 YAŞINDAKİ GENÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Işıldak için Fatih İsmailağa Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Işıldak’ın ailesinin yanı sıra çok sayıda seveni katıldı. Öte yandan, Vali Gül, acılı aileye başsağlığı diledi. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Işıldak’ın cenazesi, memleketi Düzce’de toprağa verilecek.  

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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Genç hafız bu dünya dan son yolculuğuna uğurlandı ama onu ebediyen cennet yolculuğu beklemektedir. Hafızların yeri Allah katında başkadır.

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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıÇengelköylü:

Allah yolunda hak ve hakikati oğrenen bu değerli şehidimize rahmet diliyorum mekanı cennettir rabbim bu şehidimizle birlikte ders alan ders veren kardeşlerimizede sabr ihsan eylesin

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Haber YorumlarıSerkan ARSLANTÜRK:

bu canın hesabını kim verecek, takdiri ilahi deyip gecilecek mi?herkes biribirine atıp kurtulmaya mı çalışacak...

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