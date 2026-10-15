Düzce okullar tatil mi, 16 Ekim Cuma Düzce okullar tatil mi?

16 Ekim Cuma Düzce okullar tatil mi sorusunun yanıtı, Düzce Valiliği'nden gelecek açıklamaya bağlı. Şu ana kadar Valilik tarafından cuma günü için duyurulmuş yeni bir tatil kararı bulunmuyor. Komşu iller Sakarya ve Zonguldak ile İstanbul ve Kocaeli'de cuma günü okullar tatil edilirken, Düzce için alınan karar yalnızca perşembe gününü kapsıyor. Düzce'de cuma günü okula gidilecek mi? Tüm detaylar haberimizde…

DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce Valiliği, kentte etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün ara verdi. Karar kapsamında üniversiteler hariç Düzce'deki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda perşembe günü ders yapılmadı. Valilik, kararın meteorolojik tahminler doğrultusunda beklenen kuvvetli yağış ve olası taşkın risklerine karşı alındığını bildirdi.

16 EKİM CUMA DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'de 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Düzce Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü öğleden sonra itibarıyla cuma gününe yönelik yeni bir tatil kararı duyurmadı. Perşembe günü uygulanan eğitime ara verme kararı yalnızca bir günü kapsadığı için cuma gününe otomatik olarak uzamıyor. Bu nedenle yeni bir açıklama yapılmadığı sürece Düzce'de okulların cuma günü normal programla açık olması bekleniyor.

DÜZCE'DE KİMLER İDARİ İZİNLİ SAYILDI?

Düzce Valiliği'nin 15 Ekim Perşembe günü için aldığı karar kapsamında bazı kamu çalışanları da idari izinli sayıldı. Hamile, engelli, malul ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli perşembe günü izinli kabul edildi. Cuma günü için ise idari izne ilişkin yeni bir karar açıklanmadı.

AKÇAKOCA, KAYNAŞLI VE GÖLYAKA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Düzce'nin Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde de 16 Ekim Cuma günü için açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Olası yeni bir kararın il genelini mi yoksa yalnızca belirli ilçeleri mi kapsayacağı, Valilik tarafından ayrıca duyurulacak.

DÜZCE'DE ÜNİVERSİTE TATİL Mİ?

Düzce Valiliği'nin perşembe günü için aldığı karar üniversiteleri kapsamıyordu. Düzce Üniversitesi'nde derslerin yapılıp yapılmayacağına ilişkin kararlar rektörlük tarafından alınıyor. Üniversite öğrencilerinin, cuma günkü ders programı için üniversitenin resmi duyurularını takip etmesi gerekiyor.

16 EKİM CUMA HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 Ekim Cuma günü bazı illerde eğitime ara verildi. İstanbul ve Kocaeli'de okullar cuma günü de tatil edildi. Sakarya Valiliği, Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından il genelindeki okullarda cuma günü eğitim yapılmayacağını açıkladı. Zonguldak Valiliği de 16 Ekim Cuma günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verdi. Ancak bu illerde alınan kararlar Düzce'yi kapsamıyor.

DÜZCE'DE OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Olası yeni bir tatil kararı, Düzce Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve veliler ayrıca Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün açıklamalarını ve okul yönetimlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip edebilir. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış tatil iddialarına itibar edilmemesi önem taşıyor.