Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce'de güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'de güvenlik ve asayiş toplantısı Vali Mehmet Makas başkanlığında yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Konuralp Bey Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda kent genelinde huzur ve güvenliğe yönelik alınan tedbirler değerlendirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler değerlendirildi.

Düzce'de il genelindeki güvenlik ve asayiş çalışmalarının ele alındığı Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Düzce Valisi Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, Konuralp Bey Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda, Düzce genelinde huzur ve güven ortamının korunması amacıyla alınan güvenlik tedbirleri ele alındı. İl genelindeki asayiş ve güvenlik uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi

Fransa'da protestolar hükümeti sarstı! İstifa krizi patlak verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı

Sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü not olay oldu
Yumurtalarını satan kadınları 'yasak aşk' ele vermiş! Aldatılan koca intikam için...

Türkiye'nin konuştuğu çeteyi yasak aşk çökertti! Koca intikam için...
Kaptan Amerika Fransa'da ortaya çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Kaptan Amerika da sokaklara indi
Ne bu hal Mourinho? İspanyollar fena yüklendi

Ne bu hal Mourinho? Tepkiler çığ gibi
Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu

Kız yurdunda tecavüz dehşeti! Telefonundaki fotoğraf kan dondurdu
Serenay Sarıkaya’ya restoranda sürpriz not: Misafirlerimiz kalkmadan önce sizinle tanışmak istiyorlar

Serenay Sarıkaya'ya yemek yediği restoranda sürpriz not: Misafirler...
Hepsi’nin Yasemin’i Big5 jüri kadrosuna katıldı

Hepsi’nin Yasemin’i artık jüri koltuğunda