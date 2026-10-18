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Düzce'de bir haftada 6 bin 136 kişi sorgulandı, yakalanan 17 şahıstan 9'u tutuklandı

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Düzce'de bir haftada 6 bin 136 kişi sorgulandı, yakalanan 17 şahıstan 9'u tutuklandı
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Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin son bir haftada yaptığı denetimlerde 6 bin 136 kişi sorgulandı, araması bulunan 17 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilenlerden 9'u tutuklanırken, aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve 3 kesici-delici alet ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünü bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde 6 bin 136 kişi tek tek sorgulandı, araması bulunan 17 şahıs yakalandı, 9'u tutuklandı.

Düzce'de polisler yaptıkları şok uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor, aranan şahıslar tek tek yakalanıyor. Polis ekipleri tarafından yapılan son bir haftada 6 bin 136 kişi sorgulanırken araması bulunan 17 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 9'i tutuklanarak cezaevine konuldu.

Polislerin yaptığı aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 3 adet kesici-delici alet, 67 kartuş ve 17 adet fişek ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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