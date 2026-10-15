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Fatih'te elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuk Düzce'de defnedildi

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Fatih'te su birikintisinde elektrik akımına kapılan 14 yaşındaki çocuğun cenazesi Düzce'nin Doğanlı köyünde toprağa verildi. Dedesinin evinin bahçesinde helallik alındı; Düzce Valisi taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul'un Fatih ilçesinde su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın cenazesi memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda kuvvetli yağış sonrası oluşan su birikintisinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Işıldak'ın cenazesi, İstanbul'da ikindi vakti kılınan namazın ardından merkeze bağlı Doğanlı köyüne getirildi.

Burada dede Mahmut Işıldak'ın evinin bahçesinde helallik alınmasının ardından çocuğun cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Düzce Valisi Mehmet Makas, cenaze evine taziye ziyaretinde bulundu.

"Mevlam bizi topraktan yarattı, toprak olacağız"

Torunuyla aynı ismi taşıyan 70 yaşındaki dede Mahmut Işıldak, AA muhabirine, torunlarının ve çocuklarının hepsinin hafız olduğunu söyledi.

Işıldak, torunlarının İstanbul'da hafızlık eğitimi aldığını belirterek, "Ölen oğlum hafızdı zaten. Onları okutup hepsini hafız yaptı. 3 oğlan, 2 kızdı, şimdi 2 oğlan, 2 kızı kaldı. Mevlam bizi topraktan yarattı, toprak olacağız. Hepimiz öleceğiz, herkes yaşayacak bunu. Çocuklarım da var, Ümraniye'de. Devamlı telefonla görüşüyorduk. Yalnız şunu söyleyeyim hanımla evlat acısı çok acıymış. Onun için çok ağladım." ifadelerini kullandı.

Amca Mustafa Işıldak da vefat eden yeğeninin İstanbul'da eğitim aldığını dile getirek, şöyle konuştu:

"Rahmetli yeğenim ağabeyimin ortanca oğluydu. İstanbul'da yaşıyorlar. Orada medrese eğitimi alıyordu. Böyle bir olay yaşadık. Takdiriilahi. Mevlam ne derse o oluyor. Acımız büyük, kelimelere sığmıyor. Peş peşe 3 cenazemiz oldu. Mart'ın 26'sında ağabeyimi, Temmuz'un 21'inde annemi, şimdi de yeğenim Mahmut Işıldak'ı kaybettik. Babamla isimleri aynı zaten."

Işıldak, olaydan önce yeğeninin ayakkabısı ıslanmasın diye çıkarttığını tahmin ettiklerini ancak tam net bilgiye henüz ulaşamadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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