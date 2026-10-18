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Düzce'de viyadükten düşen tır yandı, sürücü atlayarak kurtuldu

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Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda otomobille çarpışan tır, Küçükmelen Köprüsü'nde yaklaşık 15 metre yükseklikten köy yoluna düştü. Düşmenin ardından tırda çıkan yangın söndürüldü; tır kullanılamaz hale gelirken sürücü atlayarak kurtuldu, otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otomobille çarpışıp viyadükten düştükten sonra yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden İran uyruklu M.G. idaresindeki 49 AB 667 plakalı alüminyum malzeme yüklü tır, aynı yönde seyreden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan tır, Küçükmelen Köprüsü'nde yaklaşık 15 metre yükseklikten köy yoluna düştü. Tır düşmeden önce sürücü kapıyı açarak atlamayı başardı.

Düşmenin ardından tırda çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince yapılan müdahale sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Tır şoförü ayakta tedavi edilirken, otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Otoyoldaki ulaşım iki şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA
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