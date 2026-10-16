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Düzce Gümüşova'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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Düzce Gümüşova'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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Düzce'nin Gümüşova ilçesinde iki ayrı eve eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kile 100 gram kubar esrar, 8 kök kenevir bitkisi ve 3 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyonda 1 hassas terazi ile 1 ruhsatsız tabanca da bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de uyuşturucu operasyonunda kubar esrar, kenevir bitkisi ve tohumu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Gümüşova ilçesinde iki ayrı şahsa ait ev ve eklentilerinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Aramalarda 7 kile 100 gram kubar esrar, 8 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjör, 9 adet fişek ve 3 dijital materyal ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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