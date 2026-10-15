Ziya Gültekin hangi partili, Dündar Ziya Gültekin AK Partili mi?

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Dündar Ziya Gültekin AK Partili mi sorusunun yanıtı, uzun yıllara dayanan siyasi kariyerinde yer alıyor. Siyasete 2002 yılında adım atan Gültekin, AK Parti Üsküdar teşkilatında farklı görevler üstlendi ve 2019'dan bu yana Üsküdar Belediye Meclisi'nde AK Parti grubu adına görev yaptı. 8 Eylül 2026'da Cumhur İttifakı'nın adayı olarak katıldığı seçimi kazanarak başkan vekili olmuştu. Dündar Ziya Gültekin kimdir, neden öldü? Tüm detaylar haberimizde…

ZİYA GÜLTEKİN HANGİ PARTİLİ?

Dündar Ziya Gültekin, AK Parti'li bir siyasetçiydi. Gültekin, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminde Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak yarışmış ve AK Parti'li meclis üyesi sıfatıyla bu göreve seçilmişti. Uzun yıllar boyunca AK Parti Üsküdar İlçe Teşkilatı'nda aktif görevler üstlenen Gültekin, partinin ilçedeki deneyimli isimlerinden biri olarak tanınıyordu.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN AK PARTİLİ Mİ?

Evet. Dündar Ziya Gültekin'in siyasi kariyeri baştan sona AK Parti çatısı altında şekillendi. Gültekin, 2012-2019 yılları arasında AK Parti Üsküdar İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Üsküdar Belediye Meclisi üyesi seçilen Gültekin, 2019-2025 yılları arasında meclisteki AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. Ayrıca 2023 genel seçimleri ile 2024 yerel seçimlerinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Vekilliği görevinde bulundu.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ NASIL SEÇİLMİŞTİ?

CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın 29 Temmuz'da görevden uzaklaştırılmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi yapıldı. 8 Eylül 2026'daki seçimde CHP/Yeni Parti Grubu meclis üyesi Sibel Tan Çetinkaya'yı, Cumhur İttifakı ise Dündar Ziya Gültekin'i aday gösterdi. Gizli oylamada kullanılan 42 oyun 23'ünü alan Gültekin, 19 oyda kalan rakibinin önüne geçerek Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi. Bu sonuçla Üsküdar Belediyesi'nin yönetimi AK Parti'ye geçmişti.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN NEDEN ÖLDÜ?

Dündar Ziya Gültekin, Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralandı. Kazada Gültekin ile birlikte 4 kişi daha yaralanarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Gültekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ OLABİLİR

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Gültekin'in vefat ettiğini açıkladı. Şengüloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Gültekin'in vücudunda kazaya bağlı belirgin bir yaralanma ya da darbe izine rastlanmadığını belirtti. Şengüloğlu, Gültekin'in kazanın yarattığı şok nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti. Ölüm nedenine ilişkin kesin bilgi, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN KİMDİR?

Dündar Ziya Gültekin, 1983 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğrenim gören Gültekin, siyasi çalışmalarına 2002 yılında başladı. Siyasetin yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da aktif görevler üstlenen Gültekin, 2016-2024 yılları arasında 15 Temmuz Derneği Genel Sekreterliği görevini yürüttü. Serbest ticaretle uğraşan Gültekin, İngilizce biliyordu.

DÜNDAR ZİYA GÜLTEKİN EVLİ MİYDİ?

Dündar Ziya Gültekin evli ve üç çocuk babasıydı. Gültekin'in vefat haberinin ardından siyasi parti temsilcileri ve Üsküdar halkından ailesine taziye mesajları gelmeye başladı. Cenaze törenine ilişkin bilgilerin ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.